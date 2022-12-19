Глава Башкирии разнес чиновников из-за медленного строительства ледовых городков

14:07, 19 дек 2022

Сегодня, 19 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров отчитал чиновников за позднюю установку ледовых городков. Он потребовал госслужащих объясниться.







И. о. министра ЖХК Башкирии Ирина Голованова отчиталась, что устройство новогодних городков завершено на 100%, однако в некоторых районах остались недоработки: монтаж иллюминации и арт-объектов, установка елок и горок. Пять муниципалитетов завершат работы сегодня, а в Миякинском районе — до 25 декабря.



Радий Хабиров прервал выступление Головановой — глава Башкирии остался недоволен поздними сроками сдачи городков.





— Мы каждый год договариваемся пораньше эти городки [сделать], почему так поздно, 25 декабря? Там Новый год уже кончится 25-го. Разберитесь. Кто не сделал, мне доложите почему. Мы договаривались до 10-го. Если не начну рычать, немножко шуметь, всё у вас вот так вот идет. А давайте после Нового года откроем городки? — спросил Радий Хабиров.

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