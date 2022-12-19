Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году

14:22, 19 дек 2022

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2023 года на 6,3% минимального размера оплаты труда (МРОТ). Закон размещен на официальном портале правовой информации.



В настоящее время МРОТ составляет 15 279 рублей. С 2023 года он составит 16 242 рубля. Законопроект также изменяет порядок расчета минимального размера оплаты труда на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке, а его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и превысит их на 3 процентных пункта.

Кроме того, при расчете МРОТ не будет использоваться такой показатель, как величина медианной зарплаты.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Путин Владимир Владмирович мрот 2023 законы
Читайте также

Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ)
Экономика в Башкирии
Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ)
Путин утвердил увеличение МРОТ в 2022 году
Экономика в Башкирии
Путин утвердил увеличение МРОТ в 2022 году
Госдумой принят законопроект о повышении МРОТ
Экономика в Башкирии
Госдумой принят законопроект о повышении МРОТ
Стало известно, каким будет размер МРОТ В Башкортостане
Экономика в Башкирии
Стало известно, каким будет размер МРОТ В Башкортостане


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: