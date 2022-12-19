Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2023 года на 6,3% минимального размера оплаты труда (МРОТ). Закон размещен на официальном портале правовой информации.
В настоящее время МРОТ составляет 15 279 рублей. С 2023 года он составит 16 242 рубля. Законопроект также изменяет порядок расчета минимального размера оплаты труда на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке, а его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и превысит их на 3 процентных пункта.
Кроме того, при расчете МРОТ не будет использоваться такой показатель, как величина медианной зарплаты.