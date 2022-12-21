В России изменится возраст для призыва в армию

19:08, 21 дек 2022

Министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны в Москве.







«При комплектовании вооруженных сил нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — заявил Шойгу в ходе своего выступления.



По его словам, также планируется «обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу».



Президент РФ Владимир Путин одобрил эти предложения.





«Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений вооруженных сил. После обсуждений на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами тоже еще раз об этом подробно поговорим», — заявил Глава государства.

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