В России изменится возраст для призыва в армию
19:08, 21 дек 2022
Министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны в Москве.
«При комплектовании вооруженных сил нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — заявил Шойгу в ходе своего выступления.
По его словам, также планируется «обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу».
Президент РФ Владимир Путин одобрил эти предложения.
«Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений вооруженных сил. После обсуждений на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами тоже еще раз об этом подробно поговорим», — заявил Глава государства.