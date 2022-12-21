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Путин рассказал, сколько россиян готовятся к отправке в зону спецоперации

Путин рассказал, сколько россиян готовятся к отправке в зону спецоперации

20:37, 21 дек 2022

Президент России Владимир Путин раскрыл, сколько россиян призвано, но пока не отправлены в зону СВО в рамках частичной мобилизации.



- В ряды вооруженных сил призвано 300 тысяч человек. Часть из них уже в зоне боевых действий, 150 тысяч - на полигонах. Это - достаточный резерв для ведения операции, - сказал политик во время выступления на заседании коллегии Министерства обороны 21 декабря 2022 года.

Также глава государства добавил, что проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы. Прежде всего, нужно модернизировать систему комиссариатов, отметил он.


До этого Путин выразил слова благодарности бойцам, которые участвуют в спецоперации и сейчас находятся на передовой и почтил минутой молчания отдавших жизнь за родину участников СВО. Он также отметил, что наши солдаты сражаются мужественно и стойко, шаг за шагом решают поставленные задачи.

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Источник: www.kp.ru
Теги: Путин Владимир Владмирович сво мобилизация
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