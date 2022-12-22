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Глава Башкирии прокомментировал слова об отставке с поста главы республики

Глава Башкирии прокомментировал слова об отставке с поста главы республики

19:45, 22 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался об оставке и переезде в ДНР.

Осенью 2022 года в сети появилась информация о том, что Радий Хабиров вскоре переедет на работу в ДНР. История подогревается дружбой Хабирова и главы Донецкой народной республики Денисом Пушилным. 22 декабря глава республики высказался об этом. По факту, он не стал отрицать информацию об отъезде или подтверждать ее.



- Я на службе. Я избран людьми. Но если мне руководство скажет: «Радий Фаритович, работайте там» - я пойду работать. Вы понимаете. Это не военная служба, а гражданская. Здесь точно такие же каноны поведения. Поэтому напоминаю, что срок моих полномочий истекает в 2024 году. Там видно будет, - сказал глава Башкирии в прямом эфире.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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