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Глава Башкирии назвал лучшие качества жителей республики

Глава Башкирии назвал лучшие качества жителей республики

20:12, 22 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в большом итоговом интервью рассказал, что с началом проведения специальной военной операции в жителях республики проявились лучшие качества. Люди объединились, разногласий стало гораздо меньше.



— Скажу не только про республику, но и про всю страну. В какой-то момент как будто холодный душ на нас вылили, и мы задумались, какая у нас страна, что мы значим для этой страны, как мы к ней относимся, что настоящее, а что надуманное, принесенное нам извне, либо выращенное, к сожалению, внутри. Очухались немножко и начали понимать, какие у нас люди. Раньше ворчание у нас бывало — на молодежь смотрим, а они в гаджетах. А сейчас посмотрите на этих мальчишек 20-ти, 23-х, 25-ти, 30-ти лет  — они и в танках горят, и в атаку идут, и гранаты собой закрывают, — сказал руководитель республики.

Он добавил, что Башкирия — многонациональная республика, где сильны традиции.


— Взаимовыручка, самопожертвование, любовь к Родине — это не просто слова, это действительно есть. Башкиры, как воины, и народы, которые здесь проживают, всегда были на страже интересов России. И сейчас так все и происходит. Мы всегда были источником большой промышленной поддержки. Наш керосин, дизельное топливо, двигатели — это все помощь. И тепло наших сердец — это тоже помощь. Сколько у нас было госпиталей, сколько мы принимали беженцев и сейчас принимаем. Сейчас у нас находится чуть более 800 беженцев во временных лагерях, кто-то уже устроился у родственников, нашел работу. Мне кажется, они у нас обретут вторую родину, — сказал Радий Хабиров.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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