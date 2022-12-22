Глава Башкирии рассказал о будущем оставшихся в республике шиханов
20:59, 22 дек 2022
Хабиров дал гарантию, что шиханы не будут разрыты, пока он является главой Башкирии. Об этом глава региона сообщил сегодня, 22 декабря, в интервью госсми.
Радий Хабиров в ходе интервью пообещал безопасность уцелевшим в республике шиханам. Он также отметил, что на данный момент ведется активные работы по их дальнейшей защите.
— В жизни вообще опасностей всегда много. Но пока я глава республики, шиханам ничего не угрожает. Я вообще считаю, что с позицией нашего народа, населения — глубокие будут последствия, если кто-то об этом подумает. Большая недальновидность будет пытаться даже думать о шиханах, как об источнике сырья. Поэтому мы ведем активную работу — заилиться всевозможными способами.
В частности, защитить шиханы пытаются путем включения их в перечень всемирного наследия. Так, в предварительный список ЮНЕСКО шиханы уже вошли.
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