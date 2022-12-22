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Глава Башкирии рассказал сколько денег нужно, чтобы достроить мечеть Ар-Рахим в Уфе

Глава Башкирии рассказал сколько денег нужно, чтобы достроить мечеть Ар-Рахим в Уфе

21:24, 22 дек 2022

Радий Хабиров рассказал, какая судьба ждет знаменитого недостроя в Уфе – мечети Ар-Рахим.



В интервью для государственных СМИ глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что для завершения строительства мечети Ар-Рахим в Уфе необходимо минимум 4 млрд рублей. Он также заверил, что культовое сооружение однозначно будет достроено.

- Мы с вами понимаем, что управляем бюджетными средствами. Бюджет мы не можем тратить на культовые объекты. В какой-то момент я понял, что если я сам лично не буду этим заниматься, поскольку у меня полномочия главы, ничего не получится. Я трезво взвешиваю эту историю. И сегодня могу сказать: 2023-й, 24-й и 25-й этих денег не будет, - заявил Хабиров.


Также глава Башкирии подчеркнул, что в случае «прекращения полномочий» на посту, вопрос с завершением строительства мечети Ар-Рахим перейдет к другому руководителю региона.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович ар рахим
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