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Глава Башкирии призвал устраивать травлю противников СВО

Глава Башкирии призвал устраивать травлю противников СВО

21:28, 22 дек 2022

А людей, которые ее не поддерживают, он призвал «не бить в спину» своей стране.

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал устраивать травлю противников специальной военной операции. Своим мнение о несогласных руководитель республики поделился в ходе интервью главам государственных СМИ.



По словам Хабирова, в непростое для страны время ей не стоит «бить в спину». То, что в республике есть люди, которые не согласны с проведением СВО, глава Башкирии охарактеризовал «недоработкой» властей региона. Однако он отметил, что граждан поддерживают спецоперацию в Башкирии все же больше, чем тех, кто высказывается против нее.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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