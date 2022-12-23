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Глава Башкирии признался, что ему стыдно за уфимский цирк

Глава Башкирии признался, что ему стыдно за уфимский цирк

09:08, 23 дек 2022

Говоря о строительстве объектов к 450-летию Уфы в своем интервью государственным каналам, Радий Хабиров отметил, что ему стыдно за уфимский цирк.

«Я где-то не дожал. Это чрезвычайно бюрократически сложный процесс. Цирк не наш, это федеральный объект. Сейчас идет перепроектирование. Коллеги обещают до конца декабря проект завершить. И даже если завершим, мы идем за федеральными деньгами, и это порядка 3 млрд», - отметил он.



Напомним, работы на объекте переносились уже не раз. По последним данным, они должны были начаться в 2022 году, чтобы цирк заработал к 2024 году.

Ранее Глава Башкирии объяснил, почему не увольняет находящихся под следствием сотрудников.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Уфа госцирк
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