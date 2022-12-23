Глава Башкирии рассказал, как будет встречать Новый год

09:11, 23 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в завершении большого итогового интервью рассказал, как будет встречать Новый год. Никуда уезжать он не собирается.







— Буду отмечать традиционно, с семьей, здесь, в Уфе. С женой решили, что, может быть, на этот Новый год сделаем вылазку на Советскую площадь. А так всей семьей соберемся, подведем итоги, порадуемся сами, детям подарки подарим, — сказал руководитель республики.



Жителям Башкирии он пожелал здоровья, счастья, спокойствия, благополучия, успехов в работе.



Также Радий Хабиров добавил, что с работы в новогоднюю ночь чиновников он отпустил:





— Я всем сказал, пусть каждый сам решает, это выходные, без нужды я никого держать не буду. При этом мы все продумали, проговорили все вопросы с МВД, управлениями чрезвычайных ситуаций, все службы будут работать. И культурные мероприятия будут проводиться.

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