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Глава Башкирии рассказал, как будет встречать Новый год

Глава Башкирии рассказал, как будет встречать Новый год

09:11, 23 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в завершении большого итогового интервью рассказал, как будет встречать Новый год. Никуда уезжать он не собирается.



— Буду отмечать традиционно, с семьей, здесь, в Уфе. С женой решили, что, может быть, на этот Новый год сделаем вылазку на Советскую площадь. А так всей семьей соберемся, подведем итоги, порадуемся сами, детям подарки подарим, — сказал руководитель республики.

Жителям Башкирии он пожелал здоровья, счастья, спокойствия, благополучия, успехов в работе.

Также Радий Хабиров добавил, что с работы в новогоднюю ночь чиновников он отпустил:


— Я всем сказал, пусть каждый сам решает, это выходные, без нужды я никого держать не буду. При этом мы все продумали, проговорили все вопросы с МВД, управлениями чрезвычайных ситуаций, все службы будут работать. И культурные мероприятия будут проводиться.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Хабиров Радий Фаритович новый год
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