Президента Татарстана хотят переименовать в раиса

13:19, 23 дек 2022

Должность президента Татарстана планируется переименовать в раиса. Соответствующий законопроект внес президиум республиканского парламента, сообщают СМИ.



Официальное название должности будет звучать как «глава — раис Республики Татарстан». Напомним, согласно российскому законодательству, главам регионов нельзя носить титул президента, поэтому на заседании Госсовета было принято такое решение. Отмечается, что раис — название титула президента в арабском и некоторых других восточных языках.



После принятия законопроекта в Татарстане также внесут изменения в Конституцию региона.

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