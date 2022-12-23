Глава Башкирии рассказал про общение с родственниками погибших в СВО

21:36, 23 дек 2022

В большом интервью Глава региона Радий Хабиров рассказал про общение с родными и близкими военнослужащих, которые погибли во время боевых действий СВО.







- Никакие слова не утешат, что бы ты ни говорил, - сказал Радий Хабиров. – Это один из самых тяжелых вопросов для нас. Но когда Глава республики приезжает на похороны парня, погибшего там, родители понимают, что сын их не зря погиб. Он Родину защищал.



По мнению, именно это помогает держаться людям, которые потеряли своих близких.





Ранее Глава Башкирии прокомментировал слова об отставке с поста главы республики. Осенью 2022 года в сети появилась информация о том, что Радий Хабиров вскоре переедет на работу в ДНР. История подогревается дружбой Хабирова и главы Донецкой народной республики Денисом Пушилным.

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Фото: соцсети Радия Хабирова