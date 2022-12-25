Глава Башкирии начал реабилитацию после операции на травмированное колено

22:57, 25 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров 25 декабря поделился фотографией из спортзала во время занятий по реабилитации колена. На селфи он стоит перед зеркалом в шортах и с голым торсом.



– Начал реабилитацию колена. Всем добра! Берегите себя! – подписал снимок руководитель региона.







Напомним, Хабиров в начале октября повредил колено во время игры в хоккей в Москве. Ему пришлось перенести операцию на ногу. Чиновник отметил, что, если реабилитация пройдет нормально, он снова вернется на лед.



Ранее в большом интервью Глава региона Радий Хабиров рассказал про общение с родными и близкими военнослужащих, которые погибли во время боевых действий СВО.

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Фото: соцсети Радия Хабирова