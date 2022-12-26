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Глава Башкирии назначил нового советника

Глава Башкирии назначил нового советника

13:17, 26 дек 2022

Радий Хабиров назначил Артура Юмагужина своим новым советником. Юмагужин ранее выступил инициатором формирования третьего батальона имени Салавата Юлаева.



О назначении Хабиров сообщил на совещании в правительстве в понедельник, 26 декабря. Артур Юмагужин получил должность советника по взаимодействию с войсками Нацгвардии РФ.

Юмагужин — полковник в отставке, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Глава Башкирии отметил, что он уже получил известность в правительстве благодаря инициативе о создании третьего батальона. Поддерживать связь он будет прежде всего со сформированным в республики батальоном, отметил Хабиров.


Создавать батальон начали еще в октябре. А на минувшей неделе военнослужащих уже отправили в зону СВО.

У главы Башкирии уже есть советник по взаимодействию с военнослужащими, им стал руководитель организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.

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Источник: mkset.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович назначение
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