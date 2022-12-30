Путин освободил участвующих в спецоперации военных от декларирования доходов

19:16, 30 дек 2022

Мера распространяется также на чиновников, командированных в новые российские регионы



Президент России Владимир Путин временно освободил от декларирования доходов и расходов военных, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, а также чиновников, которых командировали в новые российские регионы. Соответствующий пункт содержится в указе главы государства, опубликованном в четверг, 29 декабря.







«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение … и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», - сказано в соответствующем документе.



Уточняется, что данное решение будет оставаться в силе «в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ».





Напомним, сегодня, 29 декабря, в Государственную думу РФ внесли проект закона о мерах поддержки супругов погибших участников специальной военной операции на Украине. Как писал сайт KP.RU, предусмотренные меры социальной поддержки не будут завесить от каких-либо условий проживания.

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