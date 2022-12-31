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Глава Башкирии поздравил жителей республики с Новым годом на видео

Глава Башкирии поздравил жителей республики с Новым годом на видео

12:45, 31 дек 2022

Сегодня, 31 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с наступающим Новым годом. Он записал поздравительное видео.

Политик назвал этот год непростым. Хабиров также написал, что чиновники постараются сделать так, чтобы жизнь жителей Башкирии была чуть лучше.

— Будьте счастливы, берегите себя! — сказал политик на видео.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович новый год
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