Глава Башкирии поздравил жителей республики с Новым годом на видео
12:45, 31 дек 2022
Сегодня, 31 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с наступающим Новым годом. Он записал поздравительное видео.
Политик назвал этот год непростым. Хабиров также написал, что чиновники постараются сделать так, чтобы жизнь жителей Башкирии была чуть лучше.
— Будьте счастливы, берегите себя! — сказал политик на видео.
Источник:
ufa1.ru
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