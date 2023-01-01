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В России официально завершился осенний призыв

В России официально завершился осенний призыв

11:03, 01 янв 2023

В России накануне, 31 декабря, официально завершился осенний призыв. Ряды армии пополнили 120 тысяч новобранцев. Об этом сообщает пресс-служба министертва обороны страны.



Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев будут осваивать современную военную технику и получат специальность.

По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в различные войска. В минобороне подчеркивают, что срочников к участию в специальной военной операции на Украине не привлекают, а призывники, выслужившие установленные сроки, своевременно уволены и направлены к местам проживания.


В рамках призыва особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научно-производственные были направлены более 450 молодых людей, а в спортроты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: призыв минобороны России
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