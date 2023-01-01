Глава Башкирии в первый день Нового года показал нового члена семьи

12:23, 01 янв 2023

Его зовут Такео, что в переводе с японского значит воин.



Глава Башкирии в соцсетях поделился личным. Он рассказал о появлении в его семье еще одного члена. Им стал щенок японской породы собак (одной из древнейших на планете) Акита-ину.



– Новый год встречаем с новым членом семьи. Зовут его Такео. В переводе с японского — «воин» – поделился с аудиторией глава.



Глава Башкирии в заключение еще раз поздравил всех с Новым годом. В новогоднюю же ночь руководитель республики поздравлял уфимцев на Советской площади, куда выбрался с семьей.

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Фото: соцсети