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Путин подписал указ о новых выплатах

Путин подписал указ о новых выплатах

11:13, 04 янв 2023

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей. Документ опубликован 3 января на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно документу, устанавливаются новые выплаты в размере пяти и трех миллионов рублей.  В случае гибели военнослужащих, выполнявших задачи по содействию органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы России на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, либо смерти, наступившей вследствие ранения или травмы в течение года, члены их семей получат единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей в равных долях. Военнослужащие, получившие увечья, травмы или ранения при выполнении вышеуказанных задач, получат единовременную выплату в размере трех миллионов рублей.

Также в указе говорится о том, что время службы при выполнении вышеуказанных задач будет учитываться при назначении льготной пенсии из расчета один день за два, а месяц пребывания в медучреждениях по причине ранений, полученных при выполнении задач, за два месяца.


Получение единовременных выплат не будет учитываться при определении права на получение других социальных выплат и мер соцподдержки.

Указ вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля прошлого года.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Путин Владимир Владмирович указ выплаты
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