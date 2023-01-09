В Башкирии системы оповещения о ЧС приведут в режим постоянной готовности

11:52, 09 янв 2023

В январе парламент Башкирии намерен принять законопроект, предусматривающий единый порядок поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Госсобрания-Курутлая.







– Будут регламентированы обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Система оповещения должна работать четко и без сбоев, – отметил спикер Константин Толкачев.



Он добавил, что в Башкирии сконцентрированы мощные промышленные предприятия, и в случае возникновения опасной ситуации информация должна быть «незамедлительно доведена до жителей близлежащих территорий». Толкачев отметил, что информирование населения – это первый шаг по его защите в условиях ЧС.





Тот же законопроект призван защитить иностранцев и бомжей, которые постоянно проживают в республике и пострадали от ЧС. За ними закрепят право на возмещение ущерба, причиненного их имуществу и здоровью, наравне с гражданами России.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram