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В Башкирию после длительной командировки в ЛНР вернулся вице-премьер Азамат Абдрахманов

В Башкирию после длительной командировки в ЛНР вернулся вице-премьер Азамат Абдрахманов

12:16, 10 янв 2023

Руководитель аппарата правительства Башкирии Азамат Абдрахманов вернулся из длительной командировки в ДНР. Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой сообщил глава региона Радий Хабиров.

«К первому заседанию в новом году Азамат Фаритович к нам вернулся. Он выполнил очень серьезные задачи. Восемь месяцев в командировке был. Очень благодарили его, и с Пасечником мы разговаривали. Слова благодарности за организацию взаимодействия говорили. Спасибо, хорошо поработали», — отметил Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Абдрахманов Азамат
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