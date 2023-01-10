Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии сравнил аномальные морозы в республике с чрезвычайной ситуацией

Глава Башкирии сравнил аномальные морозы в республике с чрезвычайной ситуацией

15:35, 10 янв 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил аномальные морозы в республике с чрезвычайной ситуацией. Он поднял эту тему на первом в 2023 году оперативном совещании в местном правительстве 10 января.



– Все-таки мороз у нас, конечно, сами видите… Все рекорды многолетние бьются. Я прошу, чтобы дороги были очищены и чтобы не дай бог кто-то в дороге замерз. Ну, реально, чрезвычайная ситуация. Холода просто тяжелые. Как нам синоптики говорят, это немножко сейчас будет улучшаться. Главное, чтобы ресурсоснабжающие организации и котельные работали, чтобы тепло в домах было и так далее, – сказал руководитель региона.


Он также отметил возросшее число погибших при пожарах с начала года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. «Люди начинают включать что попало [во время морозов] и горят», отметил чиновник.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

"Вы зачем сюда приходите?": Хабиров раскритиковал подчиненных сидящих во время совещания в телефонах
Политика в Башкирии
"Вы зачем сюда приходите?": Хабиров раскритиковал подчиненных сидящих во время совещания в телефонах
Радий Хабиров поручил главам администраций усилить профилактику по предупреждению пожаров
Политика в Башкирии
Радий Хабиров поручил главам администраций усилить профилактику по предупреждению пожаров
Хабиров предложил сделать субботы для школьников учебными
Образование в Башкирии
Хабиров предложил сделать субботы для школьников учебными
Глава Башкирии запретил платить деньги за плохой капремонт домов
Политика в Башкирии
Глава Башкирии запретил платить деньги за плохой капремонт домов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: