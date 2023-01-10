Глава Башкирии сравнил аномальные морозы в республике с чрезвычайной ситуацией

15:35, 10 янв 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил аномальные морозы в республике с чрезвычайной ситуацией. Он поднял эту тему на первом в 2023 году оперативном совещании в местном правительстве 10 января.







– Все-таки мороз у нас, конечно, сами видите… Все рекорды многолетние бьются. Я прошу, чтобы дороги были очищены и чтобы не дай бог кто-то в дороге замерз. Ну, реально, чрезвычайная ситуация. Холода просто тяжелые. Как нам синоптики говорят, это немножко сейчас будет улучшаться. Главное, чтобы ресурсоснабжающие организации и котельные работали, чтобы тепло в домах было и так далее, – сказал руководитель региона.





Он также отметил возросшее число погибших при пожарах с начала года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. «Люди начинают включать что попало [во время морозов] и горят», отметил чиновник.

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