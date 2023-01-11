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Жители Башкирии смогут получить бесплатно в собственность землю под жилым домом

Жители Башкирии смогут получить бесплатно в собственность землю под жилым домом

09:46, 11 янв 2023

Депутаты Курултая планируют принять законопроект о том, что жители Башкирии могут бесплатно получить в собственность землю под жилым домом. Документ уже одобрило правительство республики.



– Если дом был построен до 14 мая 1998 года и земля под ним находится в государственной или муниципальной собственности, то постоянно проживающий в доме гражданин имеет право оформить земельный участок в собственность. Этим правом можно будет воспользоваться до 1 марта 2031 года, — сообщил спикер парламента Константин Толкачев.


Если же хозяин не может подтвердить право на жилой дом, то он вправе предъявить следующие документы:
- разрешение на строительство жилого дома или на ввод его в эксплуатацию, полученное до 14 мая 1998 года;
- вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее факт постоянного проживания в жилом доме до 14 мая 1998 года и (или) факт возведения жилого дома до 14 мая 1998 года.

Проект закона могут принять в конце января.

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Источник: proural.info
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