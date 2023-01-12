На 89 году жизни умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

09:00, 12 янв 2023

11 января, ушел из жизни первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. 7 февраля политику исполнилось бы 89 лет. Искренние соболезнования в связи со смертью Муртазы Губайдулловича выразил глава региона Радий Хабиров, в свое время работавший руководителем его администрации.







- Муртазы Губайдулловича не стало, - написал в своих соцсетях Радий Хабиров. - Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, который посвятил всего себя служению республике и России.



Муртаза Рахимов с 1990 по 1993 годы являлся председателем Верховного Совета БАССР, а с 1993 по 2010 годы руководил республикой в должности президента. С 2010 года возглавлял совета благотворительного фонда «Урал».

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