Призывной возраст в России поднимут в 2023 году

09:23, 12 янв 2023

Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже весной этого года. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на слова председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.



По его словам, в первое время граждан будут призывать «по смешанному типу» — то есть, людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет.



Напомним, ранее с предложением новой системы призывного возраста выступило Минобороны России.



Читайте также: В России изменится возраст для призыва в армию

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram