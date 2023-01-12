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Призывной возраст в России поднимут в 2023 году

Призывной возраст в России поднимут в 2023 году

09:23, 12 янв 2023

Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже весной этого года. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на слова председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, в первое время граждан будут призывать «по смешанному типу» — то есть, людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет.

Напомним, ранее с предложением новой системы призывного возраста выступило Минобороны России.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: призыв 2023
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