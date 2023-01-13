Владимир Путин отметил роль Муртазы Рахимова в жизни России

15:21, 13 янв 2023

Президент России Владимир Путин, который сегодня прибыл в Уфу попрощаться с Муртазой Рахимовым, побеседовал с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.



- Мы с вами в траурный день встречаемся. Мы прощаемся с первым руководителем республики Муртазой Губайдулловичем, которого я знал лично, у нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внес существенный вклад в развитие республики в качестве субъекта Российской Федерации и проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения играл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории.

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Фото: скриншот видео