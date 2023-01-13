Россиян старше 30 будут призывать на военные сборы

16:02, 13 янв 2023

Не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе ждет привлечение к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Об этом заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.







«Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — пояснил Соболев.



Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, уточнил депутат. «Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы», — добавил Соболев.

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