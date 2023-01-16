В столице Башкирии установят памятник Муртазе Рахимову
13:59, 16 янв 2023
Глава Башкирии поручил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву в ближайшее время представить предложения по установке памятника первому президенту республики Муртазе Рахимову.
Как стало известно на правительственном совещании, его автором станет скульптор Салават Щербаков, который ранее создал скульптурную композицию в честь генерала Шаймуратова. Радий Хабиров подчеркнул, что хочет, чтобы именно Салават Щербаков поделился, каким видит памятник Рахимову.