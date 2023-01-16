В столице Башкирии установят памятник Муртазе Рахимову

13:59, 16 янв 2023

Глава Башкирии поручил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву в ближайшее время представить предложения по установке памятника первому президенту республики Муртазе Рахимову.



Как стало известно на правительственном совещании, его автором станет скульптор Салават Щербаков, который ранее создал скульптурную композицию в честь генерала Шаймуратова. Радий Хабиров подчеркнул, что хочет, чтобы именно Салават Щербаков поделился, каким видит памятник Рахимову.







- Это уже точно принятое решение, - добавил он.



Ранее сообщалось о том, что Президент России Владимир Путин предложил увековечить имя покойного президента Башкирии Муртазы Рахимова. На совещании с нынешним главой республики Радием Хабировым он попросил найти способ сделать это.

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Фото: соцсети