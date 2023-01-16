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Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов в зоне СВО получил новую работу

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов в зоне СВО получил новую работу

14:42, 16 янв 2023

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов, отправившийся добровольцем на специальную военную операцию, получил там новую работу – он будет координировать деятельность республики по поддержке мобилизованных. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 16 января сообщил глава региона Радий Хабиров.



– Я вчера вышел на связь с Азатом Шамилевичем. […] Мы договорились, что он берет на себя координацию нашей работы там [в зоне СВО]. Понятно, он в составе батальона, но у него есть возможность… он говорит, я попробую выйти на руководителей крупных подразделений, где наши ребята. На меня лично вышел командир подразделения, где 2,5 тыс. ребят наших мобилизованных. Я прошу каждого из вас в случае, если Азат Шамилевич на связь выходит, неукоснительно выполнять то, что он просит. Все мои советники, которые там находятся, – все вводятся под его подчинение. Мы выстраиваем такую систему, – сказал руководитель региона.


Напомним, Азат Бадранов заявил о готовности отправиться добровольцем на СВО в конце сентября прошлого года. Тогда же он объяснил, почему принял такое решение. Чиновника проводили на службу в ноябре. Он носит звание лейтенанта.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com / Радий Хабиров
Теги: спецоперация Бадранов Азат Хабиров Радий Фаритович
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