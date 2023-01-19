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В СВО на Украине участвуют 33 депутата из Башкирии

В СВО на Украине участвуют 33 депутата из Башкирии

10:00, 19 янв 2023

В специальной военной операции принимают участие 33 депутата разных уровней из Башкирии, сообщает пресс-служба госсобрания республики.



По словам председателя парламента региона Константина Толкачева, среди них есть как мобилизованные, так и добровольцы.

«На сегодняшний день достоверно известно о 33 депутатах от «Единой России», принимающих непосредственное участие в СВО.  Это депутаты разного уровня – от советов сельских поселений до республиканского парламента. В их числе и депутат Государственного Собрания Булат Юмадилов, который ушел добровольцем в декабре. Представители других партий тоже участвуют в отстаивании интересов нашей страны. Здесь нет разделения по партийному признаку, у всех одна цель», - сказал он.


Спикер курултая отметил, что весь депутатский корпус республики задействован в решении задач, связанных с проведением СВО.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: спецоперация курултай
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