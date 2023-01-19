«Заткнитесь!» – мэр Агидели обрушился на критиков сбора жестяных банок для нужд СВО

14:16, 19 янв 2023

Мэр Агидели Фанис Гильванов не смог сдержать эмоций, читая комментарии в социальных сетях. Чиновник обратился к «недобрым» из-за поста о жестяных банках.







Накануне в сообществе «Агидель онлайн» появилась публикация. Людям предложили сдать жестяные банки и парафин, чтобы сделать окопные свечи. Под постом более 100 комментариев. И не все из комментаторов поддерживают инициативу и помощь участникам СВО в целом. Такое отношение возмутило мэра Агидели Фаниса Гильванова. Чиновник отметил, что обязан сдерживаться из-за должности, но очевидно не смог.





«Обращаюсь ко всем недобрым, которые в комментариях свой яд разбрызгивают. Извините, дорогие агидельцы, не могу не высказать свои эмоции. Мы делаем это не от того, что там что-то не хватает, а от того, чтобы быть причастными. Чтобы хоть как-то показать, что мы не равнодушные зрители. Я уверен, когда придут домой наши ребята, с нас спросят: «Что вы сделали ребята, дорогие наши соседи, коллеги, друзья?» Непременно спросят. Что вы ответите, Альберт, Радик, Августа и Мур Муры? Думаете, если скрываетесь за фейковыми именами, вы останетесь в стороне? Вас таких мало!!! Но от вас всего недоброго очень много. Не побоюсь быть жестким, хотя, возможно, моя должность призывает меня быть сдержанным: за-мол-чи-те!!! Заткнитесь!!! Вам не удастся принизить вклад наших ребят, наших людей за суверенитет нашей страны!!! И не получится сделать так, чтобы мужики бегали на улице в женских платьях и целовались друг с другом... Фу… А ответить вам придется!», – написал Фанис Гильванов.

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Фото: социальные сети Фаниса Гильванова