Глава Башкирии поделился фотографией со своим братом

18:28, 22 янв 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился фотографией со своим братом. Как руководитель республики написал в соцсетях, он выложил личный снимок в знаменательный день.







«А у моего брата сегодня юбилей. Спасибо, брат, что ты есть у меня. И даешь мне силы помогать людям», — подписал фотографию Радий Хабиров.



Для памятной фотографии братья нарядились в одинаковые костюмы и надели папаху — мужской головной убор из меха.





Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров в этом Новом году завел еще одну собаку. Об этом он рассказал на своей странице сегодня, 1 января. Ранее в августе 2019 года у лидера региона уже появлялся четвероногий друг — тогда чиновник опубликовал фото с черным псом, которого назвал Ланселотом в честь знаменитого рыцаря из легенд о короле Артуре. У нового домашнего животного Хабирова тоже иностранная кличка.

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Фото: соцсети Радия Хабирова