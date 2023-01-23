Глава Башкирии подписал новый указ о выплатах добровольцам

19:47, 23 янв 2023

23 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что подписал указ о продлении единовременных выплат для бойцов добровольческих батальонов. Речь идет о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине в составе батальонов имени Доставалова, Шаймуратова и Салавата Юлаева.







Как пояснил Хабиров, добровольцы подписывали контракты на разные сроки – от 4 или 6 месяцев или вовсе бессрочно. Тем, у кого контракт завершился, глава Башкирии пообещал при автоматическом продлении контракта единовременную выплату.





- Мы приняли решение, оно справедливое на мой взгляд и всех уравнивает. Если наш доброволец 180 дней отслужил в режиме специальной военной операции – республика 200 тысяч [выплачивает]. Отслужил еще 180 – республика еще 200 тысяч. Указ я подписал, довольно большое количество ребят эти деньги получат, - заявил в прямом эфире глава Башкирии.

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