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Хабиров предложил возить школьников из Башкирии в Беларусь

Хабиров предложил возить школьников из Башкирии в Беларусь

09:14, 24 янв 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ предложил возить республиканских школьников на экскурсию в Беларусь. Также он предложил увеличить количество авиарейсов в Минск.



Специальные поручения руководитель региона дал республиканским министерствам.

— С весны начинайте готовить туроператоров. Давайте школьников начнем туда возить, всегда раньше в Советском Союзе была такая практика. Раньше же наша страна проявляла некое великодушие, многие вещи не принято было говорить даже, а мы на обратном пути в Гомельской области заехали к памятнику детям, погибшим в детском концентрационном лагере во время войны. Детей держали, чтобы кровь у них забирать, забирали кровь, пока ребенок не угасал. Это все было, нам и на это внимание надо обратить. И природа там очень красивая, есть интересные исторические объекты. Начинайте этим заниматься, все должно быть организовано, — сказал Радий Хабиров.


Что касается авиасообщения, Радий Хабиров предложил запустить не один, а два рейса в неделю из Уфы в Минск. Одного рейса, по его словам, будет недостаточно.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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