В Минобороны России утвердили порядок начисления соцвыплат мобилизованным

10:17, 24 янв 2023

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат мобилизованным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 23 января.







Согласно приложению к приказу, ежемесячные социальные выплаты мобилизованным должны будут производиться со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с нее включительно. При заключении контракта эти денежные средства будут начислять до дня его вступления в силу. Размер пособия за неполный календарный месяц будет определяться по количеству дней, прослуженных в течение этого месяца.



Уточняется, что размер пособия за неполный календарный месяц будет определяться по количеству дней, прослуженных военным в течение этого месяца.

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