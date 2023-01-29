В Башкирии депутат Курултая возмутился высокими ценами в магазинах

10:21, 29 янв 2023

В Уфе депутат Курултая Башкирии Ильгам Галин в ходе рейдов по продуктовым магазинам возмутился высокими ценами. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.







По словам политика, уфимцы жалуются на возросшие в магазинах цены на различные продукты: фрукты, овощи, молочные товары, хлеб. Их стоимость, как утверждают горожане, увеличилась чуть ли не в два раза. В ходе рейдов депутату регионального Государственного собрания убедился в этом лично.



– Повышением цен возмущены даже продавцы. Наша акция будет длиться до середины февраля. Когда объедем свыше ста торговых точек и выделим для себя магазины, где цены поднялись сильнее всего, мной будут написаны депутатские запросы во все ответственные ведомства, – заявил Галин.

Читайте также: В СВО на Украине участвуют 33 депутата из Башкирии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.com/galinilgam