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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2023 года

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2023 года

16:40, 29 янв 2023

С 1 февраля в России увеличатся маткапитал и другие выплаты на детей. Начнется эксперимент для исключения технической возможности продажи просроченной продукции. Об этом рассказали в Госдуме.

В России с 1 февраля проиндексируют маткапитал на 11,9%. Семьи с одним ребенком будут получать более 586,9 тысячи рублей, а родители с двумя детьми — 775,6 тысячи рублей. Семьи с двумя детьми, которые уже оформляли маткапитал, получат доплату 188,6 тысячи рублей, рассказали в Госдуме;



На 11,9% увеличится единовременное пособие при рождении ребенка — до 22,9 тысячи рублей. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком с 1 февраля составит 7,9 тысячи рублей;

Для операторов связи с 1 февраля вводится административная ответственность за неисполнение обеспечения устойчивой работы средств связи. Речь идет об операторах с номером автономной системы;

Россия вводит ответные меры на потолок цен на российскую нефть, введенный Евросоюзом. Будет запрещено поставлять нефть иностранным физлицам и компаниям, если на поставки предусмотрена фиксация цены;

С 3 февраля ФСБ, МВД, Минобороны, Федеральная служба охраны (ФСО), Служба внешней разведки (СВР) не будут являться представителями государственных и муниципальных услуг. Это делается для дополнительной защиты информации об их работе;


Вводится госконтроль в сфере охраны. С 3 февраля инспекторы будут проводить постоянные рейды и смогут использовать физическую силу и оружие для задержания браконьеров;

Власти регионов с 4 февраля будут передавать другим людям жилье, которое предназначалось для уволившихся с военной службы, если они не воспользовались им. Жилье будут передавать ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;

20 февраля истекает срок подачи заявления в вузы для детей участников спецоперации на Украине. Речь идет о бакалавриате;

С 1 февраля россияне смогут войти в свой аккаунт на «Госуслугах» с помощью биометрических данных, пишет «Парламентская газета». Это будет возможно из-за вступления в силу постановления правительства РФ;



В России с 1 февраля по 1 августа проходит эксперимент по борьбе с торговлей просроченными товарами, передает «Российская газета». В список товаров включили бутилированную минеральную и питьевую воду, сигареты и табачную продукцию, молочные продукты, пиво и сидр;

В Россию будут ввозить спортивный инвентарь и игрушки по параллельному импорту. Изменения начнут действовать в феврале.

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Источник: ura.news
Теги: 2023
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