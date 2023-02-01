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Бойцам СВО хотят позволить засекретить доходы

Бойцам СВО хотят позволить засекретить доходы

09:54, 01 фев 2023

Государственное собрание Башкирии накануне внесло в Госдуму новый законопроект № 288225–8. Согласно документу, депутаты предлагают освободить военных, отправившихся на спецоперацию, от обязанности декларирования доходов.



Соавтором инициативы выступил зампред думского комитета по транспорту Рафаэль Марданшин. Депутатами предлагается внести изменения в действующий закон «О противодействии коррупции». Так, если правки примут, солдат, служащий в зоне СВО, сможет не сообщать о своих доходах и расходах. Этой обязанности планируют лишить и их жен с детьми.

Стоит отметить, что правки в законопроект касаются не только контрактников, но и добровольцев, и мобилизованных. При этом вернувшимся с СВО военнослужащим все равно придется составить декларацию, правда, на это им дается целых три месяца.


— Законопроектом предлагается предусмотреть приостановление обязанности по представлению сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на срок призыва на военную службу, — говорится в документе.

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Источник: ufa1.ru
Теги: спецоперация госдума доходы законопроект
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