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Глава Башкирии поручил обеспечить своевременность денежных выплат участникам СВО

Глава Башкирии поручил обеспечить своевременность денежных выплат участникам СВО

15:01, 06 фев 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил соблюдать дисциплину при обеспечении выплатами бойцов добровольческих батальонов в зоне специальной операции. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве.



– Мы приняли решение о предоставлении еще одной выплаты нашим ребятам из добровольческих батальонов: по истечении шести месяцев службы [они должны получать] 200 тысяч. За что ребята [нас] благодарят: «Как обещали деньги – деньги упали, как вы обещали из расчета 2 тыс. рублей в день [переводить] – нам падают, и наши семьи на эти деньги живут». Здесь дисциплина имеет важное значение, даже больше эмоциональное, – пояснил руководитель региона.


Напомним, Хабиров анонсировал выплаты бойцам добровольческих батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева в конце января. 200 тыс. рублей военнослужащим будут выплачиваться каждые 180 дней на службе.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: выплаты спецоперация Хабиров Радий Фаритович
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