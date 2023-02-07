Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Кадыров спрогнозировал сроки окончания спецоперации

Кадыров спрогнозировал сроки окончания спецоперации

20:59, 07 фев 2023

Специальная военная операция на Украине закончится до конца текущего года. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что западные лидеры осознают свои ошибки и встанут на колени.



«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», — заявил Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.


Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. В цели спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь мирным жителям Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация могла бы закончиться после указания Киеву от Белого Дома.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: соцсети Рамзана Кадырова
Теги: Рамзан Кадыров спецоперация
Читайте также

Глава Чечни поздравил жителей Башкирии с Днем республики
Политика в Башкирии
Глава Чечни поздравил жителей Башкирии с Днем республики
Идею Кадырова о подготовке добровольцев в регионах для участия в СВО поддержал Глава Башкирии
Политика в Башкирии
Идею Кадырова о подготовке добровольцев в регионах для участия в СВО поддержал Глава Башкирии
Пресс-секретарь Дмитрий Песков: "В администрации президента следят за экологической ситуацией в Сибае"
Политика в Башкирии
Пресс-секретарь Дмитрий Песков: "В администрации президента следят за экологической ситуацией в Сибае"
Госдума разрешила считать добровольцев ветеранами боевых действий
Политика в Башкирии
Госдума разрешила считать добровольцев ветеранами боевых действий


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: