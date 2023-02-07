Кадыров спрогнозировал сроки окончания спецоперации

20:59, 07 фев 2023

Специальная военная операция на Украине закончится до конца текущего года. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что западные лидеры осознают свои ошибки и встанут на колени.







«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», — заявил Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.





Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. В цели спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь мирным жителям Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация могла бы закончиться после указания Киеву от Белого Дома.

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Фото: соцсети Рамзана Кадырова