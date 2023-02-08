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Не стало первого заместителя главы Аскинского района Башкирии Рамиля Харрасова

Не стало первого заместителя главы Аскинского района Башкирии Рамиля Харрасова

09:49, 08 фев 2023

Рамиль Харрасов, первый заместитель главы Аскинского района республики, ушел из жизни в возрасте 44 лет. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель муниципалитета Динис Юсупов.



— Не стало моего первого заместителя, правой руки, друга, человека, на которого я мог всегда положиться. Он ушел в самом рассвете сил. Грамотным, открытым, доброжелательным, готовым прийти на помощь в любую минуту — именно таким он останется в памяти, — написал Динис Юсупов.


В качестве исполняющего обязанности первого заместителя главы района Рамиль Харрасов начал работать в декабре 2021 года. До этого чиновник занимал должность замглавы Благоварского района по сельскому хозяйству. Кроме того, госслужащий успел поработать в администрации Радия Хабирова, Минэкономразвития РБ и региональном Минсельхозе.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети Диниса Юсупова
Теги: Аскинский район
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