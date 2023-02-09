Ушел с поста глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин

09:44, 09 фев 2023

Руководитель Кушнаренковского района Башкирии Руслан Гизатуллин сложил полномочия. Об этом сообщает издание Проурал.



Напомним, как сообщалось ранее, в октябре теперь уже бывшего чиновника осудили за ущерб бюджету в 2,9 млн рублей из-за превышения полномочий.







По версии следствия, в июне 2019 года власти района передали компании «Авента» участок вблизи села Первушино, стоимость которого составляла 8 млн рублей. При этом в октябре чиновник подписал постановление, согласно которому были проведены торги по продаже земли уже за 5,1 млн рублей, в которых победило то же предприятие. В ноябре ситуацией заинтересовался Следственный комитет, вскоре главу района временно отстранили от должности.





Ему назначили 200 часов обязательных работ, после чего, из-за срока давности, Гизатуллина освободили от отработки, но вскоре Верховный суд Башкирии решение о трудовой повинности оставил в силе.

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Фото: соцсети Руслана Гизатуллина