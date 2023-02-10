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Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев нецензурно обратился к мэрам за невыполненное поручение

Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев нецензурно обратился к мэрам за невыполненное поручение

15:12, 10 фев 2023

Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев устроил разнос мэрам городов из-за того, что его поручение по выдаче удостоверений председателям многоквартирных домов в республике было выполнено лишь наполовину. Документы получили только 5,5 тыс. представителей МКД (45% от общего числа). Марзаев раскритиковал чиновников на коллегии министерства ЖКХ региона. Об этом 10 февраля сообщил «Ъ-Уфа».



– Удостоверения раздать, в чем проблема? Это ни о чем, просто хотели людям приятное сделать. В чем проблема долбаные эти удостоверения раздать? – цитирует издание вице-премьера. – Если вот так плевать на мое указание, я вам честно говорю, вы больше потеряете, чем я, от такого отношения. Нет у вас в бюджете этих денег, вы что не можете кого-то подтянуть, чтобы заказать эти удостоверения? Это что, таких больших денег стоит?


Исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова отметила, что работа по выдаче удостоверений будет завершена к апрелю – к весеннему форуму жилищно-коммунального хозяйства. К концу следующей недели чиновница пообещала собрать обновленные данные по председателям союзов МКД.

Напомним, ранее Алан Марзаев – будучи еще министром ЖКХ – признал подлинность записи, на которой он матерится перед чиновниками.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: glavarb
Теги: Марзаев Алан Викторович ЖКХ
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