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Глава Башкирии показал, чем собирается угостить своих детей

Глава Башкирии показал, чем собирается угостить своих детей

16:03, 10 фев 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что сегодня вечером попробует с детьми новое печенье для малышей от шести месяцев, которое выпустила «Молочная кухня» в городе Белорецке. Об этом руководитель региона рассказал 10 февраля в своих соцсетях.



– Попробуем вечером с детьми. А после дегустации обсудим, [министр торговли республики] Алексей Николаевич Гусев, – написал Хабиров. – Рад, что наша «Молочная кухня» оказалась успешным проектом и продолжает развиваться. Вкусные и полезные продукты должны быть доступны жителям республики, детям – особенно.


Чиновник добавил, что купить печенье можно в раздаточных пунктах «Молочной кухни».

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что Глава Башкирии поручил обеспечить своевременность денежных выплат участникам СВО.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: социальные сети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович молочная кухня
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