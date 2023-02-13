В Кремле заявили, что у них нет данных о второй волне мобилизации

15:25, 13 фев 2023

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал очередные слухи о планируемой второй волне частичной мобилизации. По его словам, таких данных у Кремля нет. Вопрос возник после того, как посольство США призвало сограждан покинуть Россию, в числе причин указывалась и вероятность новой волны мобилизации.







— Такие призывы мы слышим не первый раз. Поэтому это не новация. А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством — эти граждане в первую очередь для нас являются гражданами России, вне зависимости от второго гражданства, — пояснил Дмитрий Песков.





Ранее посольство США опубликовало предупреждение, в котором говорилось, что гражданам Соединенных Штатов, находящимся сейчас в России, следует срочно покинуть страну. В посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, воспрепятствовать их выезду из страны и подвергнуть мобилизации.

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