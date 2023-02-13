Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Кремле заявили, что у них нет данных о второй волне мобилизации

В Кремле заявили, что у них нет данных о второй волне мобилизации

15:25, 13 фев 2023

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал очередные слухи о планируемой второй волне частичной мобилизации. По его словам, таких данных у Кремля нет. Вопрос возник после того, как посольство США призвало сограждан покинуть Россию, в числе причин указывалась и вероятность новой волны мобилизации.



— Такие призывы мы слышим не первый раз. Поэтому это не новация. А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством — эти граждане в первую очередь для нас являются гражданами России, вне зависимости от второго гражданства, — пояснил Дмитрий Песков.


Ранее посольство США опубликовало предупреждение, в котором говорилось, что гражданам Соединенных Штатов, находящимся сейчас в России, следует срочно покинуть страну. В посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, воспрепятствовать их выезду из страны и подвергнуть мобилизации.

Читайте также:

В России незаконно мобилизовали 9 тысяч мужчин
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: спецоперация мобилизация
Читайте также

В Кремле опровергли слухи о всеобщей мобилизации в стране
Политика в Башкирии
В Кремле опровергли слухи о всеобщей мобилизации в стране
В Кремле сообщили, что новой мобилизации в стране не будет
Политика в Башкирии
В Кремле сообщили, что новой мобилизации в стране не будет
В Кремле высказались о продолжении мобилизации
Политика в Башкирии
В Кремле высказались о продолжении мобилизации
Путин пока не планирует подписывать указ об окончании частичной мобилизации
Политика в Башкирии
Путин пока не планирует подписывать указ об окончании частичной мобилизации


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: