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Глава Башкирии Хабиров поблагодарил помогающих бойцам СВО жителей

Глава Башкирии Хабиров поблагодарил помогающих бойцам СВО жителей

15:28, 18 фев 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров 17 февраля опубликовал пост о помощи тем, кто находится в зоне СВО. Руководитель региона отметил, что каждый делает, что может – кто-то покупает продукты, кто-то автомобили, кто-то делает своими руками то, что нужно на передовой.



Так, по его словам, жительница Янаула Эльмира Мухаметшина уже полгода шьет скуды, шевроны, спальники, пояса, шапки и белье. В Ермекеевском районе женщины заготовили 45 кг домашней лапши и 150 банок тушенки.

Глава Башкирии рассказал и о компании «Сервис-Мастер», которые готовят для СВО печи-буржуйки и автомобили.


– И это всего лишь несколько примеров. Их у нас в Башкортостане много. В каждом селе или городе есть неравнодушные люди, которые стараются вместе с нами сделать все для победы, – прокомментировал Хабиров.

– И это всего лишь несколько примеров. Их у нас в Башкортостане много. В каждом селе или городе есть неравнодушные люди, которые стараются вместе с нами сделать все для победы, – прокомментировал Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: спецоперация Хабиров Радий Фаритович помощь
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