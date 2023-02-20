Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров рассказал о личном

10:43, 20 фев 2023









Андрей Назаров в социальных сетях опубликовал фотографии своих родителей и рассказал, что перед Великим Постом важно вспомнить своих ушедших близких.





— Мы в этот день поминаем и Маму, и Отца, а также всех усопших родственников. Важно благодарить наших предков за все, что они нам дали, пока были рядом. Именно семью мои родители считали главной опорой в жизни и эти ценности передали нам, своим детям. Я хорошо помню то душевное тепло, взаимопонимание и уважение друг к другу, которые царили в нашей семье, — подчеркнул Андрей Назаров.

Премьер-министр также отметил, что сила человека — в родителях, бабушках и дедушках. Он подчеркнул, что связь поколений дает опору в жизни, помогает достойно проживать жизнь и сохранять веру в лучшее.

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Фото: ВК/Андрей Назаров