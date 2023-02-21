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Путин сегодня озвучит послание Федеральному собранию

Путин сегодня озвучит послание Федеральному собранию

10:36, 21 фев 2023

Президент России Владимир Путин 21 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию. Об этом ранее заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Песков отмечал, что Путин оценит ход СВО, а также ситуацию на международной арене и расскажет о перспективах развития России.

Выступление начнется в 14:00 по уфимскому времени.
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Источник: gorobzor.ru
Теги: Путин Владимир Владмирович
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