Путин сегодня озвучит послание Федеральному собранию

10:36, 21 фев 2023

Президент России Владимир Путин 21 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию. Об этом ранее заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».



Песков отмечал, что Путин оценит ход СВО, а также ситуацию на международной арене и расскажет о перспективах развития России.



Выступление начнется в 14:00 по уфимскому времени.

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