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Министра труда Башкирии Ленару Иванову включили в черный список Евросоюза

Министра труда Башкирии Ленару Иванову включили в черный список Евросоюза

15:48, 21 фев 2023

Министра семьи и труда Башкирии и заместителя премьер-министра правительства республики Ленару Иванову включили в черный список Евросоюза. Об этом сообщает европейское издание Euobserver. По данным СМИ, ей грозит заморозка активов и визовый запрет «за помощь в организации массовых похищений украинских детей с оккупированных земель».



Euobserver ссылается на некий проект, датированный 14 февраля, который попал в распоряжение издания. В документах якобы говорится о том, что Ленара Иванова была «одним из ключевых лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями». Вероятно, речь идет о том, что чиновница организовывала в Башкирии прием семьям беженцев с ДНР и ЛНР. Мы обратились к ней за разъяснением, однако чиновница от комментариев отказалась.


По данным издания, вместе с Ивановой в черный список также попали зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин и омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова. Их также обвиняют в «насильственной депортации детей».

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Источник: ufa1.ru
Теги: Иванова Ленара санкции Минтруда
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